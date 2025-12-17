L'invidia sul lavoro è un sentimento comune che spesso viene trascurato o frainteso. Comprenderne le radici psicologiche e organizzative permette di affrontarla in modo costruttivo. Monica Magri, esperta di lavoro, illustra come questa emozione possa essere interpretata come un segnale di bisogni di riconoscimento, potere e appartenenza, offrendo spunti per gestirla e favorire il benessere professionale.

© Iodonna.it - L'invidia al lavoro è un sentimento molto diffuso. Come gestirlo? Come cambiare prospettiva per il nostro benessere lavorativo? I consigli di Monica Magri esperta di lavoro

L ’invidia è un’emozione molto diffusa ma poco riconosciuta nei contesti di lavoro. Qui ne esploriamo le radici psicologiche e organizzative, mostrando come non sia un difetto morale ma un indicatore di bisogni di riconoscimento, potere e appartenenza. Accanto alla sua dimensione disfunzionale, viene valorizzata anche l’invidia “sana”, che può diventare generativa quando non procede per sottrazione ma per aspirazione, orientando desideri, apprendimento e sviluppo professionale. Sindrome del papavero alto: quando l’invidia ci paralizza X Leggi anche › Tra Kronos e Kairos, l’arte del rallentare al lavoro per ritrovare ritmo e significato L’invidia al lavoro, emozione rivelatrice. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Leggi anche: Marianella: “Milan forte, Allegri sta facendo un lavoro straordinario. Squadra molto bella”

Leggi anche: Trump rilancia il piano per Gaza, Netanyahu frena: "C'è molto lavoro da fare"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Invidia e competizione sul lavoro, come gestirle al meglio senza danneggiare il clima aziendale - Gli studi sul management e sulla leadership hanno sviscerato i mille aspetti delle interazioni umane che determinano il funzionamento di un’organizzazione aziendale. ilsole24ore.com

Invidia: 4 strategie efficaci per gestirla al meglio e prevenirla - Spesso accompagnata da risentimento e insoddisfazione, l’invidia può derivare dal desiderio di cose materiali, di uno status o di una particolare caratteristica altrui che si vorrebbe, ma non si ... gazzetta.it

CALENDARIO DELL’AVVENTO AQUACLASSES Oggi è il turno di Invidia, una di quelle emozioni che cerchiamo sempre di nascondere… ma che in vasca fa un lavoro diverso. L’Invidia, in acqua, diventa specchio: non ostacola, rivela. Usala per crescere, p - facebook.com facebook