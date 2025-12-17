L’intelligenza artificiale al servizio della medicina | menzione speciale alla professoressa di Unipa Olga Di Fede

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il settore medico, offrendo nuove speranze nella diagnosi precoce e nel trattamento dei carcinomi orali e delle lesioni potenzialmente maligne. Un esempio di eccellenza è il lavoro della professoressa Olga Di Fede dell’Università di Palermo, che applica le più innovative tecnologie per migliorare la prevenzione e la cura, aprendo nuove prospettive per la medicina del futuro.

