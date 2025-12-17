L' insulto choc di Putin | I leader Ue? Maiali approfittatori Zelensky | Mosca prepara un altro anno di guerra
Tensioni in aumento tra Russia e Ucraina, con Putin che attacca gli alleati europei e Zelensky che avverte di un altro anno di conflitto. Gli Stati Uniti e i partner europei lavorano a una bozza di piano di pace, puntando su garanzie di sicurezza, rafforzamento militare e cooperazione internazionale. La situazione resta complessa, con scenari incerti e sfide cruciali per il futuro della regione.
Gli Stati Uniti e gli alleati europei hanno messo a punto una bozza di piano di pace per l’Ucraina che include garanzie di sicurezza basate sul rafforzamento delle Forze armate ucraine, sull’impiego di truppe europee e su un maggiore uso dell’intelligence americana. Secondo il New York Times, i documenti prevedono anche concessioni territoriali e la rinuncia all’ingresso nella Nato. Intanto la guerra continua: droni ucraini avrebbero colpito una raffineria in Russia, mentre Kiev è stata bersaglio di un attacco aereo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Trump: Ora Putin si fermi. Zelensky avverte Mosca. E l'ambasciatore russo a Parigi: «Se i nostri caccia saranno abbattuti, sarà guerra»
Leggi anche: Cremlino: "Le minacce di Zelensky a Mosca irresponsabili". Berlino: "Putin deve capire quali sono i costi per la Russia"
L'insulto choc di Putin: "I leader europei? Maiali approfittatori" - Uso degli asset russi solo con solide basi giuridiche". msn.com
