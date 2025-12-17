L’iniziativa Gtt | tram e minibus a tema natalizio per stupire i passeggeri e coinvolgerli in un momento di creatività
Quest'anno, GTT trasforma i mezzi pubblici natalizi in veri e propri veicoli di magia e creatività. Tram e minibus decorati a tema festivo invitano cittadini e visitatori a vivere le festività torinesi in modo unico e coinvolgente, rendendo ogni viaggio un’esperienza speciale e carica di atmosfera natalizia. Un modo originale per immergersi nello spirito delle feste e stupire ad ogni sosta.
GTT invita cittadini e visitatori vivere le festività a Torino in modo unico e coinvolgente grazie ai ‘Mezzi delle Feste’, tram e minibus decorati a tema natalizio, “pensati per trasformare ogni viaggio in un’esperienza magica”, si legge in una nota diffusa dall'azienda. “I mezzi, impreziositi da. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
