L’iniziativa Gtt | tram e minibus a tema natalizio per stupire i passeggeri e coinvolgerli in un momento di creatività

Quest'anno, GTT trasforma i mezzi pubblici natalizi in veri e propri veicoli di magia e creatività. Tram e minibus decorati a tema festivo invitano cittadini e visitatori a vivere le festività torinesi in modo unico e coinvolgente, rendendo ogni viaggio un’esperienza speciale e carica di atmosfera natalizia. Un modo originale per immergersi nello spirito delle feste e stupire ad ogni sosta.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.