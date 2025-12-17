L’Industria Dolciaria Borsari festeggia i 25 anni e guarda al futuro | fatturato nuove pasticcerie e acquisizioni

L’Industria Dolciaria Borsari celebra i suoi 25 anni di successi, guardando con entusiasmo al futuro. Con un occhio al mercato retail e all’innovazione, l’azienda punta a espandersi attraverso nuove pasticcerie e acquisizioni strategiche, consolidando la propria posizione nel panorama dolciario italiano e internazionale. Un traguardo importante che apre le porte a progetti ambiziosi e a una crescita sostenibile fino al 2030.

Badia Polesine (Rovigo), 17 dicembre 2025 - IDB - Industria Dolciaria Borsari, raggiunto quest’anno il 25esimo compleanno, traccia una mappa dei prossimi obiettivi da qui al 2030: sviluppo dell’attività retail con l’apertura di nuove pasticcerie e potenziamento della linea di prodotti continuativi. La crescita negli anni dell’azienda. È specializzata nella produzione e commercializzazione di dolci lievitati e oggi tra le principali realtà italiane del mondo dolciario legato alle ricorrenze, conta di chiudere l’anno a quota 74 milioni di euro, con un +2% rispetto al 2024. Un fatturato che ha sempre visto il segno positivo, grazie ad una strategia mirata di acquisizioni che ha permesso a IDB di crescere dimensionalmente arrivando nel 2025 a contare tre siti produttivi più uno logistico, 305 dipendenti, che diventano oltre 500 nella stagione di punta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

