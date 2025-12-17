L’India ha accusato due gruppi radicali pakistani dell’attacco di aprile nel Kashmir

L’India ha attribuito un attacco nel Kashmir dello scorso aprile a due gruppi radicali pakistani, responsabili della morte di ventisei turisti. L’agenzia antiterrorismo indiana ha identificato i gruppi coinvolti, evidenziando le tensioni tra i due paesi e la diffusione di minacce provenienti da organizzazioni militanti nella regione.

L’agenzia indiana per l’antiterrorismo ha accusato due gruppi di miliziani pakistani per l’attacco nel Kashmir risalente allo scorso aprile, costato la vita a ventisei turisti. Le due organizzazioni tirate in ballo sono Lashkar-e-Taiba e il Fronte della Resistenza, meno noto, ma strettamente legato al primo; proprio quest’ultimo, mesi fa, aveva rivendicato l’aggressione. Il raid aveva dato il via a una serie di sanguinosi scontri tra l’esercito dell’ India e le forze armate pakistane. Secondo il governo indiano, che in questi otto mesi ha svolto una lunga indagine, entrambi i gruppi sarebbero sostenuti dal Pakistan e avrebbero pianificato l’attacco con il benestare delle autorità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

