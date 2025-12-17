L’incubo di un paziente immunosoppresso del San Raffaele | La Tachipirina spezzata sul petto senza guanti

Emergono nuove testimonianze drammatiche dal San Raffaele di Milano, dove un paziente immunosoppresso ha vissuto un’esperienza traumatica senza l’uso di guanti durante il trattamento con Tachipirina. La vicenda si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la qualità dell’assistenza e le criticità gestionali dell’ospedale, recentemente al centro di polemiche e dimissioni di figure dirigenziali.

Continuano ad arrivare testimonianze drammatiche dal San Raffaele, l’ospedale milanese che nei giorni scorsi è stato al centro delle cronache per una serie di casi di malasanità e cattiva gestione del personale infermieristico, che hanno portato alle dimissioni dell’amministratore Francesco Galli. Un paziente di 45 anni, immunosoppresso e ricoverato per mononucleosi, ha raccontato il suo ricovero, avvenuto tra il 7 e l’11 dicembre nel reparto di medicina ad alta intensità, come “tre giorni di paura” scanditi da una serie di episodi che hanno messo a rischio la sua salute. Tra i vari eventi documentati, quello più grave riguarda la somministrazione di un farmaco. Cultweb.it

