L’inchiesta sulla corruzione nei concorsi per la polizia | il sindacalista del Siulp nei guai

Un'inchiesta sulla corruzione nei concorsi per la polizia ha coinvolto Felice Romano, segretario del Siulp, il principale sindacato di polizia. Romano è attualmente sotto indagine per sospette pratiche illecite, sollevando questioni sulla trasparenza e l'integrità all’interno delle procedure di selezione del personale di sicurezza.

Felice Romano, segretario del Siulp, il più importante sindacato di polizia, è indagato per corruzione. Il Siulp ha 26 mila iscritti sui circa 98 mila agenti presenti in Italia. E secondo le accuse il sindacalista avrebbe favorito G.F., allora 22enn e partecipante al concorso del 2020 per allievo vice ispettore e figlio di A.F., amico personale di Romano. Il padre del candidato gli ha regalato due buoni da 2 mila euro ciascuno da spendere da Bulgari. Subito riscattati da Romano e dalla sua compagna. Il sindacalista ha restituito in seguito i soldi all’amico. Ma secondo il Gip non si tratta di una discriminante. 🔗 Leggi su Open.online

