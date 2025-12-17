L' inchiesta sui clan di Porto Empedocle e Villaseta | chieste 23 condanne

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pubblico ministero Claudio Camilleri ha richiesto 23 condanne nel procedimento giudiziario che coinvolge presunti affiliati ai clan mafiosi di Villaseta e Porto Empedocle, portando all’attenzione un’indagine approfondita sulla presenza e le attività delle organizzazioni criminali in queste zone.

l inchiesta sui clan di porto empedocle e villaseta chieste 23 condanne

© Agrigentonotizie.it - L'inchiesta sui clan di Porto Empedocle e Villaseta: chieste 23 condanne

Il pubblico ministero Claudio Camilleri ha chiesto 23 condanne nel processo che vede imputati i presunti appartenenti ai clan mafiosi di Villaseta e Porto Empedocle. L’inchiesta, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo, ha disarticolato le due organizzazioni che, secondo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: La maxi inchiesta sui clan di Villaseta e Porto Empedocle, 23 rinvii a giudizio

Leggi anche: I clan di Villaseta e Porto Empedocle davanti al gup: no della Dda allo spostamento del processo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ruoppolo Teleacras - Clan Villaseta e Porto Empedocle aggiornamenti

Video Ruoppolo Teleacras - Clan Villaseta e Porto Empedocle aggiornamenti

Il clan di Villaseta, l’Akragas e la contestazione al presidente: le carte dell’inchiesta - L’intervento di un presunto membro della cosca per “sedare” le contestazioni contro l’ex presidente dell’Akragas ... grandangoloagrigento.it

inchiesta clan porto empedocleI clan di Villaseta e Porto Empedocle, firmato il 41bis per James Burgio - Il ministro della Giustizia ha firmato il decreto che prevede il “carcere duro” ... grandangoloagrigento.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.