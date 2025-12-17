L' inchiesta sui clan di Porto Empedocle e Villaseta | chieste 23 condanne
Il pubblico ministero Claudio Camilleri ha richiesto 23 condanne nel procedimento giudiziario che coinvolge presunti affiliati ai clan mafiosi di Villaseta e Porto Empedocle, portando all’attenzione un’indagine approfondita sulla presenza e le attività delle organizzazioni criminali in queste zone.
Il pubblico ministero Claudio Camilleri ha chiesto 23 condanne nel processo che vede imputati i presunti appartenenti ai clan mafiosi di Villaseta e Porto Empedocle. L’inchiesta, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo, ha disarticolato le due organizzazioni che, secondo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: La maxi inchiesta sui clan di Villaseta e Porto Empedocle, 23 rinvii a giudizio
Leggi anche: I clan di Villaseta e Porto Empedocle davanti al gup: no della Dda allo spostamento del processo
Ruoppolo Teleacras - Clan Villaseta e Porto Empedocle aggiornamenti
Il clan di Villaseta, l’Akragas e la contestazione al presidente: le carte dell’inchiesta - L’intervento di un presunto membro della cosca per “sedare” le contestazioni contro l’ex presidente dell’Akragas ... grandangoloagrigento.it
I clan di Villaseta e Porto Empedocle, firmato il 41bis per James Burgio - Il ministro della Giustizia ha firmato il decreto che prevede il “carcere duro” ... grandangoloagrigento.it
Smantellato il clan Lafleur. Tutti i protagonisti e i retroscena dell'inchiesta che ha portato a 21 arresti. In un quartiere di Milano la base dell'organizzazione. Dove finivano i gioielli e i preziosi rubati dalle case milanesi - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.