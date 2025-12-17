L' inchiesta sui clan di Porto Empedocle e Villaseta | chieste 23 condanne

Il pubblico ministero Claudio Camilleri ha richiesto 23 condanne nel procedimento giudiziario che coinvolge presunti affiliati ai clan mafiosi di Villaseta e Porto Empedocle, portando all’attenzione un’indagine approfondita sulla presenza e le attività delle organizzazioni criminali in queste zone.

Smantellato il clan Lafleur. Tutti i protagonisti e i retroscena dell'inchiesta che ha portato a 21 arresti. In un quartiere di Milano la base dell'organizzazione. Dove finivano i gioielli e i preziosi rubati dalle case milanesi

