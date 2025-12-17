Limes non mette l’elmetto e parte il fango
Limes, la rivista di geopolitica diretta da Lucio Caracciolo, si trova al centro di una polemica. Quattro collaboratori hanno lasciato l’editoriale, citando divergenze riguardo a presunte posizioni filorusse dell’analista. La vicenda evidenzia tensioni interne e questioni di orientamento ideologico all’interno della rivista.
Quattro collaboratori lasciano Lucio Caracciolo, alludendo a presunte posizioni filorusse dell’analista. Il prof Argentieri parla addirittura di «una nube tossica sull’Ucraina». Ma la rivista ha soltanto riportato la realtà, senza ripetere a pappagallo la propaganda bellicista. La sindrome di Zerocalcare miete vittime a sinistra. Mentre fior di intellettuali si accapigliano sulle sorti della Stampa, ai vertici della prestigiosa rivista Limes si consuma uno psicodramma dei migliori. Alcuni collaboratori piuttosto in vista hanno deciso di mollare la testata di geopolitica diretta da Lucio Caracciolo accusandola nemmeno troppo dolcemente di putinismo. 🔗 Leggi su Laverita.info
Perché abbiamo perso la guerra 1- Caracciolo a Mappa Mundi
