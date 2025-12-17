Limes Camporini Argentieri Gustincich e Arfaras lasciano la rivista | Filorussa Caracciolo nega | Studiamo conflitti è geopolitica

Dopo le dimissioni di Camporini, altri collaboratori di Limes si sono dissociati, lamentando divergenze sulla linea editoriale. La rivista, rinomata nel campo della geopolitica, si trova ora al centro di un acceso dibattito interno. Caracciolo, difendendo la direzione, sottolinea come l'obiettivo sia analizzare i conflitti senza pregiudizi. La situazione solleva interrogativi sulla libertà di commento e sulle scelte strategiche del magazine.

© Ilgiornaleditalia.it - Limes, Camporini, Argentieri, Gustincich e Arfaras lasciano la rivista: "Filorussa", Caracciolo nega: "Studiamo conflitti, è geopolitica" L'uscita del generale Camporini dal Comitato Scientifico di Limes segue quella di altri tre collaboratori, Argentieri, Gustincich e Arfaras che puntano il dito contro la linea editoriale. Ma il direttore Caracciolo precisa: "Noi non facciamo politica, studiamo i conflitti in modo obiettivo" I. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it Leggi anche: In tre lasciano ‘Limes’. Argentieri: “Una nube tossica sull’Ucraina” Leggi anche: Terremoto a Limes, tre firme pesanti lasciano la rivista diretta da Caracciolo. Contestano la linea Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Che succede a Limes? Chi lascia la rivista di Caracciolo e perché; Anche il generale Camporini lascia 'Limes': Non difende il diritto internazionale; Fuga da Limes, troppo morbida con Mosca; Il generale Camporini lascia Limes: “Incompatibilità con la linea politica dopo l’invasione…. Che succede a Limes? Chi lascia la rivista di Caracciolo e perché - Scossone a Limes: Federigo Argentieri, Franz Gustincich, Giorgio Arfaras, Vincenzo Camporini lasciano la rivista diretta da Lucio Caracciolo ... policymakermag.it

Chi sono i quattro ribelli che hanno lasciato Limes di Lucio Caracciolo (e perché l'hanno accusato di essere filo-Russia) - Quattro collaboratori storici hanno lasciato Limes, la prestigiosa rivista di geopolitica diretta da Lucio Caracciolo, scatenando un dibattito sulla linea editoriale della testata. tag24.it

Anche Camporini lascia Limes: “C'è gente schierata con Mosca” - Il generale ha deciso di andarsene da Limes "per incompatibilità con la linea politica di mancato sostegno ai principi del diritto internazionale, stracciati dall'aggressione russa all'Ucraina. ilfoglio.it

Perché abbiamo perso la guerra 1- Caracciolo a Mappa Mundi

Anche Camporini lascia Limes: “C'è gente schierata con Mosca”. Il generale ha deciso di andarsene da Limes "per incompatibilità con la linea politica di mancato sostegno ai principi del diritto internazionale". Di Ruggiero Montenegro - facebook.com facebook

ANCHE IL GENERALE CAMPORINI LASCIA LIMES IN POLEMICA CON LA LINEA FILO-RUSSA DI LUCIO CARACCIOLO x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.