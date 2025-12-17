Lilli Gruber nel ruolo di grande banalizzatrice del campo progressista

Lilli Gruber si distingue come una delle poche voci progressiste nel panorama televisivo italiano, spesso dominato dalla dominance di piattaforme e reti influenzate dalla Reazione rampante. In un contesto in cui l'informazione nazionale sembra aver perso equilibrio, La7 rappresenta un'eccezione, offrendo uno spazio più aperto al pensiero di sinistra e alle tematiche progressiste.

Nell’informazione nazionale colonizzata dalla Reazione rampante – da TeleMeloni a Mediaset – La7 risulterebbe una rara enclave progressista. Il problema è che questo ruolo prezioso (per un minimo sindacale pluralistico) trova a mio avviso il proprio limite nella conduzione della sua trasmissione di massimo ascolto: l’approfondimento giornaliero di Otto e Mezzo, gestito da una sempre più imbarazzante Dietlinde Gruber detta Lilli. E ciò nonostante le ospitate funzionali a fungere – nei limiti del possibile – da contrappeso alla potenza di fuoco imbonitoria del Regime: la demistificazione di Marco Travaglio, le analisi controcorrente di Lucio Caracciolo, il pensiero critico di Massimo Cacciari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

