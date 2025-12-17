L’idrogeno verde per l’alta gioielleria sarà sperimentato ad Arezzo

Arezzo si prepara a diventare un centro di innovazione nel settore orafo, sperimentando l’uso dell’idrogeno verde per la produzione di alta gioielleria. Questa iniziativa mira a promuovere processi più sostenibili, contribuendo alla decarbonizzazione e all’adozione di energie rinnovabili, segnando un passo importante verso un futuro più ecologico per il mondo del gioiello.

Arezzo, 17 dicembre 2025 – Un futuro sempre più “green” per il mondo del gioiello. La città di Arezzo diventerà un laboratorio di sperimentazione di una rivoluzionaria tecnologia finalizzata ad alimentare la produzione orafa esclusivamente con idrogeno verde, gettando le basi per procedere verso la decarbonizzazione e verso l’affermazione di processi lavorativi alimentati al 100% da fonti rinnovabili. Il progetto, denominato “Phe4GOLD - Photovoltaic Hydrogen Electrolysis For Gold”, pone le radici nella collaborazione di Graziella Braccialini con BRT Consulting e ha meritato un finanziamento di circa due milioni di euro dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica all’interno del bando Mission Innovation 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

