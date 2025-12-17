L’idrogeno verde per la produzione dell’alta gioielleria sarà sperimentato ad Arezzo
Arezzo si prepara a rivoluzionare il settore orafo con un innovativo laboratorio dedicato all’utilizzo dell’idrogeno verde. Questa sperimentazione promette di rendere la produzione di alta gioielleria più sostenibile ed ecologica, aprendo nuove prospettive per un futuro più green nel mondo dell’oreficeria. Un passo importante verso un’economia circolare e a basso impatto ambientale, che potrebbe cambiare radicalmente il modo di creare i nostri gioielli di pregio.
Il mondo orafo aretino potrebbe avere un imminente futuro sempre più green. Ad Arezzo infatti partirà un laboratorio di sperimentazione di una tecnologia che si annuncia rivoluzionaria che permetterà di alimentare la produzione orafa esclusivamente con idrogeno verde. Un passo che pone le basi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
