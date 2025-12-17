Liceo Giulio Cesare occupato proteste dopo il caso della lista stupri Studenti divisi

Il liceo classico Giulio Cesare di corso Trieste è stato recentemente occupato da alcuni studenti, scatenando proteste e divisioni tra i giovani. La situazione si è sviluppata a seguito di un episodio legato a una presunta “lista stupri”, che ha generato un intenso dibattito all’interno della scuola.

Il liceo classico Giulio Cesare, in corso Trieste, è stato occupato nelle ultime ore da un gruppo di studenti. L'azione arriva a pochi giorni dalla sospensione delle lezioni per le festività natalizie e a breve distanza dal caso della cosiddetta "lista stupri", rinvenuta quindici giorni fa in un bagno dell'istituto, episodio che aveva già innescato forti tensioni all'interno della comunità scolastica. L'occupazione segue di poco quella dichiarata in un altro liceo romano, l'Azzarita dei Parioli, e si inserisce in un clima di crescente agitazione nelle scuole della Capitale. Secondo quanto riportato in un comunicato diffuso dagli studenti, la decisione di occupare sarebbe maturata in seguito a quella che viene definita una mancanza di confronto costruttivo con la dirigenza scolastica.

Roma, occupato il liceo Giulio Cesare dopo il caso della “lista stupri” - Gli studenti hanno occupato la scuola di Corso Trieste dopo le tensioni seguite al ritrovamento della “lista stupri” in un bagno maschile dell’istituto, episodio che aveva già provocato proteste e ... tg24.sky.it

Dopo la lista degli stupri occupato il liceo 'Giulio Cesare' a Roma. 'Alla dirigenza interessa solo il 'bel volto' dell'istituto #ANSA x.com

Occupato il liceo 'Giulio Cesare' a Roma. E' il liceo nel quale venne trovata la 'lista stupri' #ANSA - facebook.com facebook

