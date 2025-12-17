Licenziato perché faceva timbrare i colleghi il tribunale lo reintegra | Nessun vantaggio

Un lavoratore licenziato per aver fatto timbrare i colleghi ottiene il reintegro dal tribunale, che stabilisce l’assenza di vantaggi illeciti. La sentenza dell’Eav viene annullata, confermando che il licenziamento per giusta causa non era giustificato. La vicenda mette in luce le sfumature delle motivazioni aziendali e il ruolo delle decisioni giudiziarie nel tutelare i diritti dei lavoratori.

Licenziato perché faceva timbrare i colleghi, tribunale lo reintegra - Far timbrare il cartellino ai colleghi, o timbrare il cartellino per altri, non comporta una "giusta causa" di licenziamento se poi si svolge comunque il proprio lavoro e non si ottengono "vantaggi il ... ansa.it

