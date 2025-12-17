Licenziato ingiustamente dai frati cappuccini il sacrista-sindacalista vince ancora
Antonio La Porta, sacrista e rappresentante sindacale di San Giovanni Rotondo, ottiene una nuova vittoria legale contro la Fondazione San Pio da Pietrelcina. Dopo un lungo contenzioso, il dipendente, licenziato ingiustamente dai frati cappuccini, continua a ottenere riconoscimenti giudiziari, segnando la decima vittoria in un’azione legale iniziata a tutela dei propri diritti.
Il sacrista di San Giovanni Rotondo, Antonio La Porta, incassa un’altra vittoria in aula. La decima, per l’esattezza, dall’inizio della battaglia giudiziaria ingaggiata con la Fondazione San Pio da Pietrelcina, scaturita dal licenziamento in tronco subito dal dipendente per via dell’attività. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
