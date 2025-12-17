licenziate per aver scioperato e reintegrate dal giudice

Il tribunale di Genova ha disposto la reintegrazione di 16 lavoratrici licenziate a seguito di uno sciopero avvenuto nel ottobre scorso. La decisione si basa sull'illegittimità del licenziamento, riconoscendo il diritto delle dipendenti di esercitare azioni sindacali. Un pronunciamento importante che potrebbe influenzare future vertenze sul diritto di sciopero e tutela dei lavoratori.

AGI - Saranno reintegrate le 16 lavoratrici licenziate perché avevano scioperato a Genova lo scorso ottobre. Il Tribunale del capoluogo ligure ha emesso la sentenza sulla vertenza che ha visto coinvolta la società Aurora Ambiente srl che opera all'interno del Novotel in regime di appalto per la pulizia delle camere. Il giudice ha riconosciuto la condotta antisindacale e ha accolto il ricorso presentato dalla Filcams Cgil in relazione ai licenziamenti delle lavoratrici, comprese quelle in malattia e le altre con contratto a scadenza ciclica che non sono state più richiamate al lavoro. Lo rende noto il sindacato. Agi.it

