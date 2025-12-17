' Libro bianco' della sanità il 75% delle aziende viola i contratti di lavoro | la situazione a Foggia

Il 'Libro bianco' della sanità evidenzia che il 75% delle aziende sanitarie italiane viola i contratti di lavoro, con un impatto significativo sulla qualità dei servizi. A Foggia, questa situazione si traduce in criticità che richiedono interventi urgenti per garantire il rispetto delle normative e la tutela del personale sanitario.

Nel 2025 l’Anaao Assomed ha diffidato il 75% delle Aziende sanitarie italiane per mancata applicazione del contratto di lavoro dei medici e dirigenti sanitari. In Puglia è emerso un quadro diffuso di criticità nell’applicazione del contratto di lavoro dei medici e dirigenti sanitari. Nel. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Presentazione del libro bianco ANAAO ASSOMED "Ccnl: dove si violano i diritti. La mappa delle Aziende inadempienti. Monitoraggio annuale sull'attuazione del contratto nazionale della dirigenza medica e sanitaria nelle Aziende del SSN" ift.tt/K6ZeGw x.com

Punto 7 del MANIFESTO del Libro Bianco . Informazione continua rivolta ai Medici di Medicina Generale su tutto il territorio nazionale per favorire una diagnosi sempre più precoce. Il Medico di Medicina Generale rappresenta spesso il #primo punto - facebook.com facebook