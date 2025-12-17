' Libro bianco' della sanità il 75% delle aziende viola i contratti di lavoro | la situazione a Foggia

Il 'Libro bianco' della sanità evidenzia che il 75% delle aziende sanitarie italiane viola i contratti di lavoro, con un impatto significativo sulla qualità dei servizi. A Foggia, questa situazione si traduce in criticità che richiedono interventi urgenti per garantire il rispetto delle normative e la tutela del personale sanitario.

Nel 2025 l’Anaao Assomed ha diffidato il 75% delle Aziende sanitarie italiane per mancata applicazione del contratto di lavoro dei medici e dirigenti sanitari. In Puglia è emerso un quadro diffuso di criticità nell’applicazione del contratto di lavoro dei medici e dirigenti sanitari. Nel. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

