L' export lecchese vola al +6,5% | Dazi? Non ci fermano Confindustria Lecco-Sondrio-Como nel 2027

L'export lecchese registra una crescita del +6,5%, dimostrando resilienza di fronte a sfide geopolitiche e normative europee. Confindustria Lecco-Sondrio-Como presenta i risultati di fine anno durante un incontro con la stampa, evidenziando come le imprese locali abbiano mantenuto performance positive, nonostante le difficoltà globali.

Le imprese lecchesi tengono bene nonostante il caos geopolitico e le incertezze normative europee. A tracciare il bilancio di fine anno è il presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Marco Campanari, durante l'incontro tradizionale con la stampa che si è tenuto mercoledì 17 dicembre nella sede. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Leggi anche: Confindustria Como, Lecco e Sondrio sulla strada della fusione: “Un ente unico del valore di 35 miliardi di euro nascerà nel 2027”

Leggi anche: I dazi non fermano l’export italiano negli Usa, +34% a settembre

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

tutorial come impennare pt1 mtb tutorial impennate impennare wheelie

Metalmeccanica lecchese: produzione stabile, migliora l’export Segnali di tenuta a livello territoriale emergono dai dati di ottobre registrati da Confindustria. Galbiati: «Il costo dell’energia è ancora troppo alto» #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #L - facebook.com facebook