L'ex scalatore principe di Giro e Tour oggi si chiama Pippa York | Mi lanciavano insulti omofobi

Da leggendario scalatore a voce coraggiosa, Robert Millar, ora Pippa York, ha scelto di condividere la sua verità. Un passato di successi e sfide, segnato anche da insulti omofobi, che ha deciso di affrontare con coraggio e autenticità. La sua storia è un esempio di resilienza e di lotta per l’accettazione, ispirando molte persone a vivere senza paura di essere se stesse.

