L'ex scalatore principe di Giro e Tour oggi si chiama Pippa York | Mi lanciavano insulti omofobi
Da leggendario scalatore a voce coraggiosa, Robert Millar, ora Pippa York, ha scelto di condividere la sua verità. Un passato di successi e sfide, segnato anche da insulti omofobi, che ha deciso di affrontare con coraggio e autenticità. La sua storia è un esempio di resilienza e di lotta per l’accettazione, ispirando molte persone a vivere senza paura di essere se stesse.
Robert Millar ha fatto la storia del Giro d'Italia e del Tour de France, ma non esiste più da tanti anni. Oggi si chiama Pippa York, è una giornalista, commentatrice e scrittrice. Dopo la transizione di genere, sono arrivati altri dubbi: ""Mi sono chiesta: 'Che tipo di donna sarò?'. Era una cosa che dovevo imparare". 🔗 Leggi su Fanpage.it
