Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napoli, esprime il suo dissenso sulla decisione di puntare su Milinkovic-Savic al posto di Meret. Durante la trasmissione “1 Football Club” su 1 Station Radio, ha commentato la scelta tattica e strategica della squadra, mettendo in discussione la validità di questa scelta, soprattutto considerando la situazione pre-infortunio di Meret. Un'opinione che apre dibattiti sulla gestione del reparto portieri partenopeo.

© Ilnapolista.it - L’ex preparatore portieri del Napoli: «Non condivido la scelta di puntare su Milinkovic-Savic»

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napoli ha commentato la scelta di Milinkovic-Savic al posto di Meret Considerando che Meret era già stato retrocesso a vice prima dell’infortunio, è giusto secondo lei la scelta di puntare su Milinkovic-Savic? «Per quanto mi riguarda, sicuramente no. Ho sempre avuto una grande stima degli allenatori, ma la mia idea è che Alex Meret sia uno dei portieri più forti in Italia. Non posso valutare un portiere solo per il rinvio da 70 metri. Nelle ultime partite Milinkovic-Savic ha subito gol che hanno lasciato un po’ di amaro in bocca, anche per via di posture particolari come la croce iberica». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

