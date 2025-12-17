L’ex fabbrica Riello di Morbegno, chiusa da oltre un anno dopo la decisione di Carrier di trasferire le lavorazioni, rappresenta un importante punto di partenza per un progetto di rigenerazione. Con l’obiettivo di rilanciare l’area attraverso innovazione e tecnologia, si apre una nuova fase di ripartenza per il sito, segnando un passo deciso verso un futuro più sostenibile e all’avanguardia.

© Ilgiorno.it - L’ex fabbrica Riello. Firme per ripartire mirando all’hi-tech

Un primo, deciso passo lungo la strada che porterà alla rigenerazione del sito dell’ area ex Riello di Morbegno dove da più di un anno – esattamente dal 30 agosto 2024 – in seguito alla decisione della multinazionale Carrier di spostare le lavorazioni in altri impianti, è cessata definitivamente l’attività. Un pessimo colpo, in primis per i dipendenti, dal quale però sta per prendere forma un progetto mirato a rendere la "piana" manifatturiera della Bassa Valle una ZIS, acronimo di Zona di Innovazione e di Sviluppo, strumento previsto da Regione Lombardia per creare ecosistemi territoriale ad alta intensità innovativa attraverso un’aggregazione spontanea di soggetti pubblici e privati. Ilgiorno.it

