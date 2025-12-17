L’ex dirigente accusa | La sicurezza fa acqua ma non si fanno concorsi per la polizia locale

L'ex dirigente del Commissariato di Cesena, Michele Pascarella, denuncia criticità nella sicurezza cittadina, evidenziando come le problematiche siano aumentate mentre le opportunità di rafforzare la polizia locale attraverso concorsi non vengono attuate. Conosciuto per la sua esperienza nel settore, Pascarella sottolinea le carenze e le sfide che la città deve affrontare in materia di ordine pubblico.

Tra i politici cesenati, il maggiore conoscitore dei problemi relativi alla sicurezza è Michele Pascarella, coordinatore di Forza Italia, essendo stato dirigente del Commissariato, a Cesena dal 2015 al 2017. Pascarella, come valuta la situazione della sicurezza in città? "Cesena è sempre più spesso teatro di atti delinquenziali di particolare gravità. Le recenti aggressioni avvenute in centro storico, che qualcuno ha voluto attribuire a fantomatici gruppi fascisti, si stanno rivelando episodi di criminalità urbana, fenomeno al quale questa città purtroppo inizia ad abituarsi". Quali interventi ritiene necessari? "Alle forze di Polizia statali, le uniche operative 24 ore su 24, deve essere affiancato un corpo di polizia locale con dotazioni organiche adeguate a quelle previste per un capoluogo di provincia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

