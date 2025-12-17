Domenica, il ritorno di alcuni ex protagonisti del Castelfidardo in campo avverso ha suscitato emozioni intense tra i tifosi, tra striscioni e applausi. Nonostante la sconfitta del Fossombrone, il calore dei supporter ha celebrato il passato e le leggende che hanno lasciato un’impronta nel club. Un momento di forte significato che ha unito passato e presente nel calcio locale.

© Sport.quotidiano.net - L’ex capitano domenica è tornato da avversario col Fossombrone, perdendo la gara. i tifosi di casa hanno anche dedicato uno striscione a lui, mister Giuliodori e Imbriola. Fabbri, un ritorno dolceamaro: "Castelfidardo per sempre»

Uno striscione, abbracci, applausi. Così sono stati accolti domenica dai tifosi del Castelfidardo il trio del Fossombrone, mister Marco Giuliodori, l’ex capitano Gianmarco Fabbri e Vincenzo Imbriola. I primi due in campo, il terzo nel settore ospiti perché squalificato. "E’ stato bello tornare a Castelfidardo ed essere accolti in questa maniera. Appena siamo arrivati i tifosi ci hanno aspettato con un bello striscione - confida Fabbri, classe 1997 - Si sono susseguiti anche diversi abbracci. E’ una piazza a cui rimarrò legato per sempre. Gente fantastica, a cui auguro il meglio sotto questo aspetto, e anche calcistico, perché comunque sia mi dispiacerebbe se retrocedessero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggi anche: L’ex mister del Castelfidardo domenica tornerà al Mancini da avversario con il suo Fossombrone: "Sarà bello rivedere tante persone e ripensare a quei momenti». Giuliodori, la gara del cuore: "Non è una partita come le altre»

Leggi anche: Mister Maurizi soddisfatto a fine gara, ma cerca la perfezione dai suoi ragazzi. "Domenica un’altra battaglia». "Vittoria dedicata al nostro capitano Gelonese. In questo momento ci manca un po’ di coraggio»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Con la partita di domenica contro il Progresso, il nostro capitano Matteo Gritti raggiunge quota 50 presenze con la maglia rossonera! Congratulazioni Capitano! © #SerieD #Adoss #ForzaBarasa - facebook.com facebook