L’Europa sotto pressione per una serie di scelte cruciali 

L’Europa si trova di fronte a sfide decisive che richiedono scelte strategiche importanti. Su questioni chiave come gli asset russi e l’accordo con il Mercosur, le divergenze tra i paesi membri evidenziano le tensioni e le difficoltà nel trovare univocità di intenti. La capacità del continente di affrontare queste questioni sarà determinante per il suo futuro.

Su temi su cui deve prendere decisioni importanti, come gli asset russi o l'accordo con il Mercosur, il continente è diviso. Le mosse dei prossimi giorni saranno un test importante.

