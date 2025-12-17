L’Europa sotto pressione per una serie di scelte cruciali

L’Europa si trova di fronte a sfide decisive che richiedono scelte strategiche importanti. Su questioni chiave come gli asset russi e l’accordo con il Mercosur, le divergenze tra i paesi membri evidenziano le tensioni e le difficoltà nel trovare univocità di intenti. La capacità del continente di affrontare queste questioni sarà determinante per il suo futuro.

