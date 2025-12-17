L’Europa rischia di mandare all’aria la pace

Il vertice di Berlino ha suscitato forti tensioni tra i paesi europei e Mosca, con proposte che hanno incontrato una risposta negativa da parte della Russia. La posizione di Mosca è chiara e intransigente, ribadendo il suo rifiuto di accogliere truppe straniere in Ucraina, alimentando le tensioni e rischiando di compromettere ulteriormente la stabilità nella regione.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.