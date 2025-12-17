L’Europa rischia di mandare all’aria la pace

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vertice di Berlino ha suscitato forti tensioni tra i paesi europei e Mosca, con proposte che hanno incontrato una risposta negativa da parte della Russia. La posizione di Mosca è chiara e intransigente, ribadendo il suo rifiuto di accogliere truppe straniere in Ucraina, alimentando le tensioni e rischiando di compromettere ulteriormente la stabilità nella regione.

l8217europa rischia di mandare all8217aria la pace

© Laverita.info - L’Europa rischia di mandare all’aria la pace

Irricevibili le proposte uscite dal vertice di Berlino per Mosca, che infatti è lapidaria: «Non accetteremo truppe estere in Ucraina. Non promette bene la partecipazione dei Paesi Ue ai negoziati». Crosetto perplesso sull’ingresso di Kiev nell’Unione e nel Patto Atlantico.. Nato e referendum sul Donbass: la guerra poteva finire già nel 2022. Zelensky ha capito che le sue mire hanno fallito. Ora però inizi a non ascoltare più l’Ue.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info

Leggi anche: Trump prima lancia il monito all’Europa (“Rischia di essere cancellata”) poi riceve il premio per la pace dalla Fifa (video)

Leggi anche: La Cina, l’America e... noi. Pace gelida fra i giganti. E l’Europa resta immobile

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.