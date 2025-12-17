L'affermazione della viceministro israeliana degli Esteri, Sharren Haskel, solleva interrogativi sulla posizione europea riguardo alla crisi a Gaza. La sua richiesta di coinvolgimento di Roma nel Consiglio per trovare una soluzione mette in luce le tensioni e le diverse prospettive internazionali sul conflitto israelo-palestinese.

L'Europa legittima i terroristi

Sharren Haskel, viceministro degli Esteri israeliano: «Roma va coinvolta nel Consiglio che troverà una soluzione per Gaza. Riconoscere la Palestina vuol dire rafforzare Hamas». La politica estera di Israele resta fondamentale per gli equilibri mediorientali che rimangono estremamente fragili a Sud, nella Striscia di Gaza, come a Nord in Libano e soprattutto in Siria. Sharren Haskel è il viceministro degli Esteri da oltre un anno e nonostante faccia parte del governo anche quando era membro del Likud, il partito di Benjamin Netanyahu, ne ha sempre rappresentato l’ala più liberale. 🔗 Leggi su Laverita.info

