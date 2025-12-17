Lettera dei precari scuola al Ministro | quelli che preparano concorsi superano concorsi rifanno concorsi pagano corsi percorsi tasse migliaia di euro in formazione

Una lettera dei precari della scuola al Ministro Valditara denuncia le difficoltà e le spese sostenute per prepararsi e superare i concorsi, evidenziando la loro condizione di precarietà e il costo elevato della formazione. Luigi Sofia, primo firmatario, apre uno sguardo critico sulla situazione, trasformando la richiesta in una verità amara nascosta dietro le parole di speranza.

