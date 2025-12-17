Lettera dei precari scuola al Ministro | quelli che preparano concorsi superano concorsi rifanno concorsi pagano corsi percorsi tasse migliaia di euro in formazione
Una lettera dei precari della scuola al Ministro Valditara denuncia le difficoltà e le spese sostenute per prepararsi e superare i concorsi, evidenziando la loro condizione di precarietà e il costo elevato della formazione. Luigi Sofia, primo firmatario, apre uno sguardo critico sulla situazione, trasformando la richiesta in una verità amara nascosta dietro le parole di speranza.
Luigi Sofia, primo firmatario, precario della scuola - Caro Ministro Valditara, questa volta non Le scriviamo una ingenua letterina da bambini sognatori, ma una lettera amara, travestita da richiesta di Natale. Perché mentre il Paese parla di scuola, noi la scuola la reggiamo ogni giorno, spesso nell’indifferenza totale. Siamo i docenti precari, circa 300.000 persone, quelli che entrano in classe ogni settembre sapendo che a giugno verranno rimandati allo sbaraglio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
