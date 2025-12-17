L’estrema carezza di un’autocensura

Anna, studentessa bresciana, riscopre in cantina le lettere del bisnonno dal fronte del Carso, dando vita a un docufilm. La sua storia svela un aspetto spesso invisibile: l’autocensura, un ricordo silenzioso di un passato ormai lontano, che emerge attraverso le parole scritte e le emozioni nascoste.

La storia di Anna, studentessa bresciana che ha ritrovato in cantina le lettere del bisnonno dal fronte del Carso, e dalla cui storia è nato un docufilm, ha in sé un aspetto marginale eppure evocativo di un tempo che non c’è più: l’ autocensura. Anna parla di come il nonno tranquillizzasse i parenti e li proteggesse da scomode verità, e questa pratica era molto diffusa fra i soldati: rassicurare le famiglie, mantenere l'illusione di normalità e aggirare la censura militare, usando frasi convenzionali: “Sto bene”, “oggi nulla da segnalare”. La scrittura si trasformava così in un atto di sopravvivenza psicologica. Ilgiorno.it

