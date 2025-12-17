L’eredità del cuore prevenzione in ricordo di Gennaro Bellizzi

Un’occasione preziosa per prendersi cura della propria salute, promossa dall’ASL di Avellino e la Croce Rossa Italiana, dedicata alla prevenzione e alla memoria di Gennaro Bellizzi. Sabato 20 dicembre, presso il Centro Pastore di Ariano Irpino, si svolgerà “L’eredità del cuore”, un evento gratuito e importante per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione cardiovascolare. Un gesto di solidarietà e attenzione per il proprio benessere.

"L'eredità del cuore" è questo il titolo della giornata di prevenzione promossa dall'Asl di Avellino in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Ariano Irpino, che si terrà sabato 20 dicembre presso il Centro Pastore di Ariano Irpino in via Mancini. Un modo per fare prevenzione, per stare al fianco delle persone ed onorare l'eredità professionale di Gennaro Bellizzi, punto di riferimento per la cardiologia sul territorio irpino. I cittadini, di età compresa tra i 45 e i 65 anni, potranno accedere alle visite e agli esami gratuitamente, previa prenotazione al numero 0825.

