L' eredità del cuore ad Ariano Irpino una giornata dedicata alla prevenzione in memoria del dottor Gennaro Bellizzi
“L’eredità del cuore” è questo il titolo della giornata di prevenzione promossa dall’Asl di Avellino in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Ariano Irpino, che si terrà sabato 20 dicembre presso il Centro Pastore di Ariano Irpino in via Mancini. Un modo per fare prevenzione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
