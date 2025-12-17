L' Eredità clamoroso in studio | Landini alla Ghigliottina

Durante la puntata di mercoledì 17 dicembre de L’Eredità, Stefano si è distinto come nuovo campione, suscitando curiosità tra il pubblico. Tra i momenti più discussi, la sorprendente somiglianza con un volto noto del panorama politico e sindacale italiano: Landini. Un passaggio che ha catturato l’attenzione, creando un clima di divertente curiosità e svelando l’ironia che contraddistingue il game show.

© Liberoquotidiano.it - L'Eredità, clamoroso in studio: "Landini alla Ghigliottina" Dopo Marcello, ecco che il nuovo campione de L'Eredità è Stefano. In molti, durante la puntata in onda mercoledì 17 dicembre su Rai 1, non possono fare a meno di notare la somiglianza con un personaggio parecchio noto: il leader della Cgil. Ed ecco che su X c'è chi commenta: "Landini alla Ghigliottina". Somiglianze a parte, il concorrente del programma di Marco Liorni non riesce nell'impresa di portarsi a casa il bottino. Gli indizi erano: TERZO - INCONTRO - BELLEZZA -SERVIZIO - SPECCHIO. Stefano allora ha detto "grande", ma la soluzione era "segreto", così come indovinato da molti sui social. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it Leggi anche: “Clamoroso, non si presentano in studio”. Uomini e Donne, terremoto improvviso: tutti increduli Leggi anche: “Ha lasciato lo studio!”. Il clamoroso gesto di Francesca Albanese a In Onda scatena la bufera

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.