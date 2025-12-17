L’era dell’indipendenza europea deve diventare irreversibile dice Von der Leyen

Durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, Ursula von der Leyen ha sottolineato l'importanza di rendere irreversibile l’era dell’indipendenza europea, evidenziando le sfide e le priorità del Consiglio europeo di questa settimana.

Pubblichiamo il discorso pronunciato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo Il Consiglio europeo di questa settimana ci chiama a confrontarci con la realtà del momento. La realtà di un mondo che è diventato pericoloso e transazionale. Un mondo di guerre. Un mondo di predatori. La realtà di questo mondo significa che noi, europei, dobbiamo difenderci e fare affidamento sulle nostre forze. Viviamo in questo mondo da tempo, già prima del più grande campanello d’allarme di tutti: l’invasione illegale dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

