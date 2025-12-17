Leporano accusa | sette chili di droga fra garage e cortile arrestato 51enne Carabinieri

Durante un controllo di routine lungo la litoranea salentina, i carabinieri hanno scoperto un ingente quantitativo di droga nascosto tra garage e cortile a Leporano. L'operazione ha portato all'arresto di un uomo di 51 anni, con circa sette chili di sostanze stupefacenti sequestrate.

© Noinotizie.it - Leporano, accusa: sette chili di droga fra garage e cortile, arrestato 51enne Carabinieri Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Un controllo di routine lungo la litoranea salentina si è trasformato in un importante sequestro di sostanza stupefacente. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Taranto, agli ordini del maggiore Francesca Romana Fiorentini, hanno arrestato un 51enne tarantino trovato in possesso di circa sette chilogrammi di marijuana. L’operazione è scattata nella prima mattinata di sabato 13 dicembre nei pressi di una località del comune di Leporano. Durante il controllo di un’autovettura, i militari dell’Arma hanno avvertito un forte odore riconducibile presumibilmente allo stupefacente, circostanza che ha immediatamente fatto scattare la perquisizione. 🔗 Leggi su Noinotizie.it Leggi anche: Catania, 57enne arrestato per spaccio: sequestrati 4 chili e mezzo di droga nascosti in un garage Leggi anche: Reggio Calabria, arrestato corriere a Villa San Giovanni con sette chili di droga La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. 18 Gennaio 2021 Brindisi Arrestato nel maxi blitz Leporano, 7 chili di marijuana nascosta in garage e cortile: 51enne arrestato - È finito ai domiciliari il 51enne tarantino trovato in possesso di ben 7 chilogrammi di marijuana. lagazzettadelmezzogiorno.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.