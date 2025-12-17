Leonardo La Russa estinto reato di revenge porn gup | Risarcimento di €25mila alla vittima congruo a reato lei | Farò ricorso

Il Tribunale di Milano ha decretato l'estinzione del reato di revenge porn nei confronti di Leonardo La Russa, giudicando congruo un risarcimento di 25mila euro alla vittima. La ragazza ha però rifiutato il pagamento e annunciato ricorso. La decisione apre nuovi capitoli nel caso, suscitando reazioni e riflessioni sulla giustizia e le responsabilità legali in questi delicati episodi.

Revenge porn, 'da La Russa Jr risarcimento congruo, estinto reato'. La ragazza: 'Farò appello' - La Gup di Milano, Maria Beatrice Parati, ha ritenuto congrua l'offerta di risarcimento di 25mila euro da parte di Leonardo Apache La Russa a favore della ragazza che lo ha denunciato per revenge porn, ... ansa.it

Revenge Porn, estinto il reato per Leonardo Apache La Russia: risarcimento giudicato congruo - La giudice per l’udienza preliminare di Milano ha dichiarato estinto il reato di revenge porn a carico di Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, ritenendo congrua l’offerta di ... tg.la7.it

Tg3. . Si chiude il processo a carico di Leonardo Apache Larussa, figlio del presidente del Senato. Per i giudici di Milano è estinto il reato di revenge porn e il risarcimento di 25 mila euro alla ragazza è stato ritenuto congruo. Lei vuole impugnare il provvedime - facebook.com facebook

