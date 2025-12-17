L’emergenza Beccaria | Affollamento mai visto

L'emergenza nel carcere Beccaria evidenzia condizioni di sovraffollamento senza precedenti. Con celle condivise da più detenuti e spazi di fortuna, la situazione mette in discussione l'efficacia del sistema penitenziario nel promuovere la riabilitazione e il rispetto dei diritti umani.

"Se un ragazzo è costretto a condividere una cella con altre 5 persone e a dormire su un materassino di gommapiuma per terra, il carcere, nella sua mente, perde la sua funzione rieducativa". Così don Claudio Burgio, cappellano del Beccaria, l’Ipm di Milano finito sotto la lente della Procura per presunte torture ai danni dei detenuti avvenute tra il 2021 e il 2024. Una situazione ancora critica? "Lo è da anni, ma nell’ultimo periodo si è aggiunto un dato allarmante: un sovraffollamento mai visto prima nei circuiti minorili. Questo fenomeno è certamente legato agli effetti del “ Decreto Caivano “, ma non solo. Ilgiorno.it

