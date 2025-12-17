Lele Sarallo | due nuove date romane di Scusate il Ritardo 28-29 gennaio

Lele Sarallo torna a Roma con il suo spettacolo “Scusate il Ritardo”. Il 28 e 29 gennaio, il teatro si anima di risate e emozioni grazie a questa imperdibile performance. Un'occasione da non perdere per gli amanti del teatro e della comicità, che potranno vivere un’esperienza unica nel cuore della capitale. Due serate da segnare in agenda per scoprire il talento e la simpatia di Lele Sarallo.

LELE SARALLOIL 28 e 29 GENNAIO TORNA IN SCENA A ROMA CON "SCUSATE IL RITARDO"Due imperdibili date al Teatro. SPETTACOLI - Lele Sarallo torna in scena a Roma con "Scusate il ritardo" - Uno spettacolo che mescola sketch esilaranti, momenti musicali e interazioni coinvolgenti con il pubblico: questo è Scusate il Ritardo, che il 28 e 29 gennaio 2026 farà tappa al Teatro Tor Bella Monac

LE COSE CHE FANNO ARRABBIARE UNA DONNA Parte 2 Parodia Lele Sarallo

CAPODANNO 2026 ad Anagni non sarà un Capodanno qualunque. Sarà STEREO 90. Sarà una notte EPICA. DJ set pazzesco, mascotte, effetti speciali, corpo di ballo, gadget per tutti e l'energia devastante di Lele Sarallo che vi trasporterà direttamente n - facebook.com facebook

