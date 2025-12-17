A Legnano, la nuova piscina di viale Gorizia, con un investimento di 12 milioni di euro, aprirà dopo l’estate. I lavori, iniziati a fine novembre 2024, sono stati affidati a Techne SpA, che guida l’ATI incaricata della realizzazione di un impianto natatorio moderno e all’avanguardia.

© Ilgiorno.it - Legnano, la nuova piscina di viale Gorizia aprirà dopo l’estate: un progetto da 12 milioni

Legnano, 17 dicembre 2025 – I lavori per la nuova piscina di viale Gorizia avevano preso il via a fine novembre 2024 con l’allestimento del cantiere da parte di Techne SpA, soggetto capofila dell’ATI aggiudicataria del progetto di realizzazione del nuovo impianto natatorio. L’Ati è composta da Techne SpA, A&T Europe – Società per azione, Partecipazioni & Gestioni Srl, Bcc Leasing SpA, che partecipa al Gruppo Iva Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. “I lavori stanno procedendo come da previsioni e rispettando il crono programma - ha detto ieri in occasione del sopralluogo Giuseppe De Martino, direttore tecnico di Sportium, mentre una delle undici travi in legnano lamellare da 35 metri e sei tonnellate veniva portata in sede dalla gru del cantiere -. Ilgiorno.it

Leggi anche: Tanner Zagarino torna con una nuova serie tv dopo L’estate nei tuoi occhi

Leggi anche: Pierre Fabre: "Per vescica iperattiva nuova terapia dopo 12 anni"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Legnano Cantiere Piscina Legnano Visti per voi

Legnano: nuova piscina “Ferdinando Villa”, posate le travi in legno lamellare. Apertura prevista a settembre 2026 - LEGNANO (MI), 16 dicembre 2025 – I cancelli del cantiere della nuova piscina di Legnano “Ferdinando Villa” si sono aperti oggi, martedì 16 dicembre, per un sopralluogo che ha mostrato l’avanzamento de ... varese7press.it