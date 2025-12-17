Legnano la nuova piscina di viale Gorizia aprirà dopo l’estate | un progetto da 12 milioni

A Legnano, la nuova piscina di viale Gorizia, con un investimento di 12 milioni di euro, aprirà dopo l’estate. I lavori, iniziati a fine novembre 2024, sono stati affidati a Techne SpA, che guida l’ATI incaricata della realizzazione di un impianto natatorio moderno e all’avanguardia.

Legnano, 17 dicembre 2025 –  I lavori per la nuova piscina di viale Gorizia avevano preso il via a fine novembre 2024 con l’allestimento del cantiere da parte di Techne SpA, soggetto capofila dell’ATI aggiudicataria del progetto di realizzazione del nuovo impianto natatorio. L’Ati è composta da Techne SpA, A&T Europe – Società per azione, Partecipazioni & Gestioni Srl, Bcc Leasing SpA, che partecipa al Gruppo Iva Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. “I lavori stanno procedendo come da previsioni e rispettando il crono programma - ha detto ieri in occasione del sopralluogo Giuseppe De Martino, direttore tecnico di Sportium, mentre una delle undici travi in legnano lamellare da 35 metri e sei tonnellate veniva portata in sede dalla gru del cantiere -. Ilgiorno.it

