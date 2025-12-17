Legnano la nuova piscina di viale Gorizia aprirà dopo l’estate | un progetto da 12 milioni
A Legnano, la nuova piscina di viale Gorizia, con un investimento di 12 milioni di euro, aprirà dopo l’estate. I lavori, iniziati a fine novembre 2024, sono stati affidati a Techne SpA, che guida l’ATI incaricata della realizzazione di un impianto natatorio moderno e all’avanguardia.
Legnano, 17 dicembre 2025 – I lavori per la nuova piscina di viale Gorizia avevano preso il via a fine novembre 2024 con l’allestimento del cantiere da parte di Techne SpA, soggetto capofila dell’ATI aggiudicataria del progetto di realizzazione del nuovo impianto natatorio. L’Ati è composta da Techne SpA, A&T Europe – Società per azione, Partecipazioni & Gestioni Srl, Bcc Leasing SpA, che partecipa al Gruppo Iva Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. “I lavori stanno procedendo come da previsioni e rispettando il crono programma - ha detto ieri in occasione del sopralluogo Giuseppe De Martino, direttore tecnico di Sportium, mentre una delle undici travi in legnano lamellare da 35 metri e sei tonnellate veniva portata in sede dalla gru del cantiere -. Ilgiorno.it
Legnano: nuova piscina “Ferdinando Villa”, posate le travi in legno lamellare. Apertura prevista a settembre 2026 - LEGNANO (MI), 16 dicembre 2025 – I cancelli del cantiere della nuova piscina di Legnano “Ferdinando Villa” si sono aperti oggi, martedì 16 dicembre, per un sopralluogo che ha mostrato l’avanzamento de ... varese7press.it
Nuova piscina di Legnano: al via i lavori di copertura con il montaggio delle travi - A febbraio inizierà l’installazione delle vasche e degli impianti, per poi procedere con la vasca esterna, il parco acquatico con scivoli e il solarium (foto dalla pagina Facebook "Sei di Legnano... laprovinciadivarese.it
