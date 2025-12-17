Legia Varsavia-Lincoln Red Imps Conference League 18-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il match tra Legia Varsavia e Lincoln Red Imps, valido per la Conference League il 18 dicembre 2025 alle ore 21:00, rappresenta un'occasione storica per la squadra di Gibilterra. Con formazioni ufficiali, quote e pronostici, analizziamo le possibili sfide e aspettative di questa sfida cruciale, che potrebbe segnare un capitolo importante nella storia del club inglese e della competizione europea.

Ultimo turno di Conference League e il Lincoln Red Imps, squadra di Gibilterra, potrebbe scrivere la storia in caso di risultato positivo sul campo del Legia Varsavia. I Wojskowi vivono una stagione estremamente tribolata su tutti i fronti, già di fatto eliminati nel girone e in piena zona retrocessione in campionato. La vittoria in gare ufficiali manca addirittura dal 23 ottobre.

