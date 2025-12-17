Legge montagna penalizzati i Comuni

La legge montagna subisce un ulteriore taglio, suscitando forti critiche da parte dei Comuni interessati. Si tratta di un intervento considerato inaccettabile, che rappresenta un nuovo tentativo del Governo di penalizzare i territori più fragili e svantaggiati. La questione mette in evidenza le difficoltà di un settore già fragile e la necessità di interventi più equi e sostenibili.

"Un taglio inaccettabile, l'ennesimo tentativo di questo Governo di colpire i territori più fragili". Così il consigliere regionale Daniele Valbonesi (Pd) commenta la proposta annunciata dal ministro Calderoli sulla ridefinizione dei criteri per l'individuazione del comuni montani. Le dichiarazioni di Valbonesi arrivano al termine di una conferenza stampa tenuta in Regione, durante la quale è stata presentata una risoluzione con cui il gruppo Pd impegna la giunta regionale a farsi promotrice, in sede di conferenza delle Regioni, di una richiesta formale di revisione dei criteri adottati dal Governo.

Declassati 1200 comuni montani. L’Appennino: è un favore alle Alpi - La nuova norma presentata da Calderoli ridefinisce i criteri per ricevere i fondi. repubblica.it

È polemica sulla cosiddetta “Legge Montagna”, il provvedimento del Governo che secondo il consigliere regionale Andrea Massari rischia di penalizzare pesantemente l’Appennino. Dietro un titolo definito “rassicurante”, la norma introdurrebbe nuovi criteri ch - facebook.com facebook

#Montagna. Assemblea Uncem, l’assessore Baruffi sulla nuova legge nazionale e i criteri per definire i Comuni montani: "Una proposta irricevibile, così si tagliano il 40% dei Comuni dell’Appennino emiliano-romagnolo". La #notizia regioneer.it/ComuniMont x.com

