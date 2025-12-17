Legge di bilancio | pensioni stretta sugli anticipi Giro di vite sul riscatto della laurea Torna il silenzio-assenso sul Tfr
La legge di bilancio si arricchisce di importanti novità in materia di pensioni e previdenza. Nel maxi emendamento del governo, si introducono misure che coinvolgono anticipi pensionistici, riscatto della laurea e il ritorno del silenzio-assenso sul TFR, segnando un cambiamento significativo nell’assetto del sistema previdenziale italiano.
Roma, 17 dicembre 2025 – A sorpresa, quando la manovra di fatto è alle battute finali al Senato, arriva, nel maxi emendamento del governo, un pacchetto pensioni destinato a modificare nel profondo l’assetto del sistema previdenziale italiano. Da un lato si prevede una drastica stretta dal 2031 sulla cosiddetta pensione anticipata sia per quello che riguarda l’utilizzo del riscatto della laurea sia per l’allungamento dei tempi di attesa per l’uscita effettiva (le cosiddette finestre). Dall’altro, si introduce dal 2026 il meccanismo del silenzio-assenso per l’adesione dei giovani neoassunti ai fondi pensione. Quotidiano.net
