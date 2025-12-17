Legambiente il report Pendolaria 2025 boccia la Campania | treni vecchi pochi fondi e servizi insufficienti

Il report Pendolaria 2025 di Legambiente evidenzia le criticità del trasporto ferroviario in Campania, evidenziando treni vecchi, fondi insufficienti e servizi carenti. Centinaia di migliaia di abitanti della regione continuano a subire le conseguenze di un sistema pubblico di mobilità poco efficiente, che limita le opportunità e la qualità della vita quotidiana.

Centinaia di migliaia di cittadine e cittadini campani continuano a pagare ogni giorno il prezzo di un trasporto pubblico inadeguato, in particolare quello ferroviario. Treni vecchi, corse insufficienti, orari incompatibili con le esigenze di studio e lavoro e gravi problemi di accessibilità rendono il mezzo collettivo una scelta spesso impossibile, spingendo verso l’uso dell’auto privata. È il quadro che emerge dal report Pendolaria 2025 di Legambiente, presentato oggi ad Avellino, che fotografa lo stato del trasporto pubblico e della mobilità ferroviaria in Italia, con un focus critico sulla Campania. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Legambiente, il Presidente Stefano Ciafani sul rapporto Pendolaria 2025

