Lega la svolta di Casi | Io sulle orme di Zaia

Casi, ex assessore della Lega, annuncia una svolta nella sua carriera politica, ispirandosi a Zaia. Con il suo caschetto giallo ancora in uso, ora guiderà i lavori pubblici nel nuovo governo Ghinelli, confermando la sua posizione di rilievo all’interno del partito e puntando su un metodo di lavoro condiviso e pragmatico.

Il caschetto giallo d’ordinanza alla guida dei lavori pubblici nel governo Ghinelli gli tornerà utile anche per il nuovo incarico. Alessandro Casi è stato eletto segretario comunale della Lega. Riceve il timone dal capogruppo a Palazzo Cavallo Federico Rossi e al congresso ha ottenuto la maggioranza dei consensi. Unico candidato dopo un lavoro di mediazione, primo obiettivo l’unità della Lega. E’ il metodo che "seguo in una fase non facile perchè il partito deve riconquistare terreno". Metodo che dovrà servire per "coinvolgere" e non "isolare" il gruppo dei vannacciani guidato da Cristiano Romani. Lanazione.it

