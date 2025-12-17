Lecco il figlio è scomparso dal 2009 ma la mamma non si arrende | Devo trovare il mio Gianluca

Da oltre tredici anni, una madre di Pescate non smette di cercare suo figlio scomparso nel 2009. Gianluca, uscito di casa quella sera, resta al centro di una difficile ricerca. La sua vicenda è un appello alla speranza e alla perseveranza, mentre la mamma continua a lottare per ritrovare il suo amato figlio.

Pescate (Lecco) – È uscito da casa a Pescate la sera del 29 dicembre 2009, un martedì. Indossava una felpa verde scuro con cappuccio, un paio di jeans con la scritta “O’Neill” arancione e scarponi da montagna. Non aveva né il portafogli né il cellulare, che forse ha perso o gli è stato rubato. Era arrabbiato, quella che considerava la sua ragazza l’aveva preso deluso di nuovo e sperava che una camminata lo aiutasse a calmarsi e schiarirsi le idee. Sarebbe dovuto rientrare per cena, invece non è più tornato indietro. Gianluca Infortuna, Info per gli amici, aveva 35 anni. Cosa gli sia successo non si sa. Ilgiorno.it

