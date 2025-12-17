Lebbra il ritorno silenzioso di una malattia negletta | perché il morbo di Hansen sta colpendo in Europa
In Europa, la lebbra, nota anche come morbo di Hansen, sta registrando un lieve aumento dei casi, con tre confermati recenti. Nonostante sia una malattia storicamente considerata scomparsa, fattori come migrazioni, stigma e disinformazione contribuiscono alla sua riemergenza, rendendo importante un'analisi delle cause e delle implicazioni di questa riscoperta.
Tre casi confermati. Com’è possibile che una malattia “dimenticata” come la lebbra riemerga oggi? Tra migrazioni, stigma e false paure. Due casi confermati in Romania, uno in Croazia. In Europa dopo decenni è tornata la lebbra. I pazienti sono cittadini indonesiani per la Romania ed un lavoratore straniero originario del Nepal per la Croazia. – Notizie.com La lebbra, nota anche come morbo di Hansen, è una malattia infettiva cronica causata principalmente da un tipo di batterio chiamato Mycobacterium leprae. 🔗 Leggi su Notizie.com
