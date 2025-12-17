In Europa, la lebbra, nota anche come morbo di Hansen, sta registrando un lieve aumento dei casi, con tre confermati recenti. Nonostante sia una malattia storicamente considerata scomparsa, fattori come migrazioni, stigma e disinformazione contribuiscono alla sua riemergenza, rendendo importante un'analisi delle cause e delle implicazioni di questa riscoperta.

© Notizie.com - Lebbra, il ritorno silenzioso di una malattia negletta: perché il morbo di Hansen sta colpendo in Europa

Tre casi confermati. Com’è possibile che una malattia “dimenticata” come la lebbra riemerga oggi? Tra migrazioni, stigma e false paure. Due casi confermati in Romania, uno in Croazia. In Europa dopo decenni è tornata la lebbra. I pazienti sono cittadini indonesiani per la Romania ed un lavoratore straniero originario del Nepal per la Croazia. – Notizie.com La lebbra, nota anche come morbo di Hansen, è una malattia infettiva cronica causata principalmente da un tipo di batterio chiamato Mycobacterium leprae. 🔗 Leggi su Notizie.com

Il ritorno della lebbra in Europa, due casi in Romania e uno in Croazia. Ma oggi si può curare - Bassetti: «Da quando sono disponibili antibiotici appropriati la malattia è curabile» ... msn.com