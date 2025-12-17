Leali Juve il portiere può tornare a Torino | lo scambio con un bianconero può essere la soluzione migliore Ecco cosa sta succedendo

Il mercato di gennaio si anima con un possibile scambio tra Genoa e Juventus: il ritorno di Mattia Perin a Torino potrebbe coinvolgere Nicola Leali, attualmente al Genoa. La trattativa, ancora in fase embrionale, potrebbe rappresentare una soluzione vantaggiosa per entrambe le società, offrendo ai portieri nuove opportunità e rafforzando le rispettive rose.

Leali Juve, il Genoa preme per il ritorno di Mattia Perin a gennaio. Sul tavolo un triennale, con Nicola Leali che potrebbe fare il percorso inverso. Il calciomercato invernale della Juventus potrebbe aprirsi con un importante movimento nel reparto portieri. Il Genoa sta infatti alzando il pressing per riportare in rossoblù Mattia Perin, attualmente secondo nelle gerarchie bianconere dietro a Di Gregorio. Nonostante la stima della società, il portiere di Latina trova poco spazio in campo e l'idea di chiudere la carriera da titolare a Marassi, dove tutto è iniziato, rappresenta una tentazione concreta.

