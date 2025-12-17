Le uscite metro più belle del mondo? C’è anche Roma con la nuova Metro C | il video instagrammabile

Le uscite metro più affascinanti del mondo offrono esperienze uniche e panorami mozzafiato. Tra queste, spicca anche Roma con la nuova Metro C, che combina funzionalità e Instagrammability. Che si osservi da vicino o da lontano, la città eterna continua a sorprendere, regalando scorci iconici raggiungibili anche semplicemente salendo una scala mobile.

Che la si guardi da vicino o da lontano, Roma è una città che non smette mai di sorprendere e, in certi casi, per perdersi nella sua meraviglia e trovarsi davanti a uno dei panorami più iconici al mondo basta risalire una scala mobile. Succede nella Capitale e anche in alcune delle grandi città d’Europa, di trovarsi davanti alle uscite metro più belle al mondo. E, con la nuova inaugurazione della Metro C, la Città Eterna regala a romani e turisti uno degli scorci post-underground più affascinanti di tutti. Sapete qual è? LEGGI ANCHE: ‘Primavera Romana’: Adel Abdessemed e «l’estasi della solitudine» Le fermate metro più belle del mondo: Roma ne aveva già una prima della Metro C. 🔗 Leggi su Funweek.it

