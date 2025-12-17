Le tredicesime aiutano l’economia però

Le tredicesime rappresentano un importante stimolo per l’economia, contribuendo a rafforzare i consumi di pensionati e lavoratori. In provincia di Grosseto, questa tradizione si conferma un volano economico, come sottolinea Massimiliano Mei di Confesercenti, evidenziando l’incremento previsto delle prestazioni rispetto all’anno precedente e il suo impatto sul territorio.

"La tredicisima si conferma un volano per l’economia, anche in provincia di Grosseto ". E’ quanto dice Massimiliano Mei (nella foto), vicepresidente provinciale di Confesercenti partendo dalla stima nazionale secondo la quale quest’anno le tredicesime porteranno nelle tasche di pensionati e lavoratori italiani circa 52,5 miliardi di euro, con un incremento rispetto al 2024. Una parte significativa di queste risorse sarà destinata ai regali (50%), alle spese festive e ai viaggi, ma cresce anche la quota indirizzata al risparmio e alle spese obbligate come bollette, mutui e salute. "Le tredicesime smuovono l’economia locale – dice Mei –: gli acquisti nei negozi di vicinato e i viaggi verso le nostre destinazioni turistiche generano ricadute positive. Lanazione.it

