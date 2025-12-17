Le terme i pozzi e i reperti risalenti al II secolo aC | tutti i tesori custoditi nella stazione Colosseo

Durante gli scavi della metro Colosseo, sono stati scoperti importanti reperti archeologici, tra cui terme, pozzi e resti risalenti al II secolo a.C. Questi tesori archeologici rivelano la storia dell'antica Roma e i quartieri della Repubblica, sepolti da Nerone per edificare la sua Domus Aurea. La scoperta offre un affascinante sguardo sul passato della città eterna.

