Le terme i pozzi e i reperti risalenti al II secolo aC | tutti i tesori custoditi nella stazione Colosseo
Durante gli scavi della metro Colosseo, sono stati scoperti importanti reperti archeologici, tra cui terme, pozzi e resti risalenti al II secolo a.C. Questi tesori archeologici rivelano la storia dell'antica Roma e i quartieri della Repubblica, sepolti da Nerone per edificare la sua Domus Aurea. La scoperta offre un affascinante sguardo sul passato della città eterna.
Durante gli scavi della metro Colosseo sono emersi interi quartieri di età Repubblicana interrati da Nerone per costruire la sua Domus aurea. “Ai piedi del Colosseo è venuta in luce una porzione preziosissima della città di Roma - spiega a RomaToday Elisa Cella, funzionario archeologo del Parco. 🔗 Leggi su Romatoday.it
